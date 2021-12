MOVYON sostiene la startup OptiPack per il packaging adattivo

(Teleborsa) -, la controllata dispecializzata in tecnologie per la mobilità, prosegue il programma di investimenti nell'innovazione e, in occasione della XIII edizione di Switch2Product - Innovation Challenge, ha assegnato unalla start up di giovani ricercatoriper la sua soluzione innovativa diIl progetto è pensato perl’organizzazione delle, ottimizzando i carichi sia dei mezzi pesanti, sia dei veicoli impegnati nella consegna del cosiddetto "ultimo miglio" di maggior impatto per i centri urbani. Tutto è nato dalla considerazione che spesso le flotte della logistica circolano con carichi sottoutilizzati (ogni veicolo potrebbe trasportare il 25% delle merci in più) e che spendono di più (+46 miliardi di euro stimati) ed hanno più emissioni.Facendo perno su intelligenza artificiale e robotica avanzata, Optipack è pensata per creare al momento della spedizione unper ridurre drasticamente lo spreco di materiale da imballaggio e ottimizzare le spedizioni.collaborerà con la start up nellalegati alla mobilità e contribuirà alla"Il progetto selezionato porta innovazione nel campo della logistica delle merci che ha un forte impatto sui livelli di inquinamento ambientale, sull’usura delle infrastrutture e sulla sicurezza degli utenti stradali", spiega, Amministratore delegato di MOVYON .“Ringraziamo Movyon per averci assegnato il grant – affermai, Ceo OptiPack - siamo certi che questa neonata collaborazione porterà a una migliore ottimizzazione per la logistica e la mobilità italiana, nell’ottica di un futuro più sostenibile".