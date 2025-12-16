Milano 14:20
Talent Garden, startup dell'ecosistema hanno raccolto 320 milioni di euro nel 2025
(Teleborsa) - Le startup dell'ecosistema Talent Garden, gruppo italiano attivo nell'education sulle competenze digitali e negli spazi di co-working, hanno raccolto complessivamente oltre 320 milioni di euro di capitale nel 2025. Tra i casi più rilevanti ci sono Flatpay (145 milioni) e Cyberwave (7 milioni), confermando la forza del venture building e la capacità di Talent Garden di favorire crescita e accelerazione.

Le startup della community di Talent Garden che hanno raccolto capitali nel 2025 sono: Text Yess, Cyberwave, Mama Insurance, Pack, Eight Sleep, Klaaryo, WithLess, SylloTips, Flatpay, CommerceClarity. Si tratta di startup italiane, tranne Eight Sleep che è basata negli Stati Uniti ma il co-fondatore è italiano e Flatpay che è danese ma ha anche una società italiana.

"I risultati delle startup della nostra community mostrano che oggi, in Talent Garden, le idee trovano davvero le condizioni per diventare imprese - ha commentato Giuseppe Mayer, CEO di Talent Garden Italia - La raccolta complessiva di oltre 320 milioni di euro nel 2025 non è un traguardo isolato, ma la prova che quando competenze, network e capitale convivono nello stesso luogo, l'innovazione accelera in modo naturale. In questi anni abbiamo capito che l'imprenditorialità non è solo fondare una startup, ma un vero e proprio approccio al lavoro".

"Lo dimostrano i founder che crescono con noi, ma anche i professionisti che si rimettono in gioco attraverso la formazione e cambiano traiettoria professionale - ha aggiunto - Il 70% dei nostri studenti cambia ruolo o azienda: questo significa che la formazione, se ben progettata, diventa una leva reale di mobilità e di empowerment".

Guardando al 2026, Talent Garden intende rafforzare ulteriormente il proprio impegno nel settore AI, ampliando l'offerta di corsi dedicati e proponendo sempre più percorsi verticali, immersivi e orientati all'applicazione professionale immediata. L'obiettivo è rendere l'AI una leva che consenta a chi la padroneggia di cambiare lavoro con più facilità, avviare progetti imprenditoriali e creare valore.

Nel corso degli anni, sono state diverse le startup nate all'interno della community Talent Garden o che hanno trovato in TAG l'ambiente fertile per crescere. Tra i nomi più importanti ci sono Jet HR, fondata nel 2023 da Marco Ogliengo e Francesco Scalambrino, Satispay, fondata nel 2013 da Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta e Serenis, nata nel 2021 da un'idea di Silvia Wang e Daniele Francescon.
