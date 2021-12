Novavax pronta a produrre vaccino per Omicron a gennaio 2022

Novavax

(Teleborsa) - La società biotech statunitenseha fornito aggiornamenti in merito alla sua attività di adattamento del vaccino alla nuova variante Omicron. In primo luogo, Novavax stacontro la variante scoperta in Sudafrica, come ha già fatto per le varianti precedenti tra cui Alpha, Beta e Delta. In secondo luogo, haLa società è nelle fase iniziali necessarie per produrre un vaccino specifico per Omicron, ma ha affermato che. La valutazione in laboratorio di un nuovo vaccino a nanoparticelle abbinato al ceppo inizierà entro poche settimane, ha aggiunto.Intanto, è in caduta libera il titoloa Wall Street, dove si attesta a 169,5, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 162 e successiva a 154,6. Resistenza a 182,9.