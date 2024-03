Olidata, bilancio 2023 conferma ricavi oltre 100 milioni di euro

Olidata

(Teleborsa) - Il bilancio 2023 diconferma i risultati preliminari annunciati lo scorso gennaio. Il periodo si è chiuso conpari a Euro 103,9 milioni (+ Euro 53,7 milioni rispetto al 2022, +107%), undi Euro 7 milioni (+ Euro 5,1 milioni rispetto al 2022, +266,8%), pari al 6,8% sui ricavi operativi ed undi 4,2 milioni (+ Euro 3,4 milioni rispetto al 2022, +416,3%).L'al 31 dicembre 2023 si attesta a Euro 0,9 milioni (Euro -4,1 milioni al 31 dicembre 2022).Il Consiglio di Amministrazione di Olidata ha approvato il progetto di bilancio, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che sarà sottoposto all’approvazione dell’in prima convocazione e per il giorno 14 maggio 2024 in seconda convocazione. Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato, inoltre, il bilancio consolidato del Gruppo Olidata per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.In relazione ai risultati consolidati,, commenta: “Nel corso del 2023; lo abbiamo fatto in tempi record. Nel primo anno di rilancio del Gruppo Olidata, abbiamo raggiunto ricavi per 103,9 milioni di euro ovvero + 107,0% rispetto al 2022. Abbiamo creduto nella nostra vision, nata dall’idea di poter portare ai nostri clientisoluzioni innovative e avanguardia tecnologica Made in Italy. Questi risultati sono stati possibili. Ad oggi Olidata è una realtà più solida, innovativa, resiliente e sostenibile, pronta ad affrontare le sfide del futuro".