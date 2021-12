Openjobmetis, Intesa Sanpaolo alza target price e conferma BUY

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha incrementato ilsu, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, portandolo a 15 euro (da 13,1 euro) e ha confermato ilsul titolo a "BUY". Nella seduta odierna, il titolosi muove verso il basso, mostrando una perdita dello 0,43% a 11,65 euro. Gli analisti parlano di "" per il terzo trimestre e i primi nove mesi del 2021, e vedono di buon occhio la guidance positiva e i forti indicatori economici italiani (viene citato il PMI manifatturiero a 61,1 a ottobre).Gli analisti hanno rivisto la loro stima dei ricavi di una media del +7,5% per gli anni 2021 e 2022, sottolineando che le potenziali sinergie derivanti dall' integrazione di Quanta dovrebbero aiutare a migliorare il margine EBITDA di 40 bps al 4% nel 2022. "Riteniamo che ladia a Openjobmetis una migliore visibilità sulle prospettive in caso di nuova ondata di Covid-19", si legge inoltre nel report.Intesa Sanpaolo si aspetta che la società chiuda l'anno conper 710 milioni di euro, undi 25,6 milioni di euro e undi 12,3 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 785 milioni di euro, 31,2 milioni di euro e 15,9 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 800,7 milioni di euro, un EBITDA di 33,3 milioni di euro e un utile netto di 17,4 milioni di euro.