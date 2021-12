Directa SIM chiude in anticipo il bookbuilding, debutto il 22 dicembre

(Teleborsa) -, storica piattaforma del trading online italiano, ha ricevutoper la quotazione su Euronext Growth Milan, il segmento di Borsa Italiana dedicato alle PMI dinamiche e competitive. Alla luce dell'ottimo andamento delle attività di bookbuilding e di collocamento presso gli investitori istituzionali, professionali e retail, Directa SIM ha deciso, d'intesa con i Global Coordinator (EnVent Capital Markets e MIT SIM), di avvalersi della facoltà dirispetto al termine inizialmente fissato per il 13 dicembre 2021.L'è sempre previsto per il. La società darà comunicazione degli sviluppi in merito al procedimento di ammissione a quotazione delle azioni su Euronext Growth Milan, si legge in una nota.Nel processo di quotazione in corso Directa Sim èEnVent Capital Markets, in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator ed Equity Research provider, da MiT Sim quale Co-Global Coordinator, da Ambromobiliare, quale Advisor finanziario, dallo Studio Maviglia & Partners, quale consulente legale, da Deloitte, come società di revisione, da BeCap per l’elaborazione del business plan. MiT Sim svolgerà il ruolo di Specialist. Directa Sim ha svolto anche il ruolo di Collocatore per l’offerta retail e professionale.