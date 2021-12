Svas Biosana ammessa su Euronext Growth Milan. Debutto il 9 dicembre

(Teleborsa) -società campana attiva nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, ha ricevuto da Borsa Italianadelle azioni ordinarie e dei "Warrant Svas 2021-2024" sul mercato, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'inizio delle negoziazioni è fissato per giovedì 9 cicembre 2021. Come già comunicato , il collocamento delle proprie azioni ordinarie ha portato a una raccolta complessiva pari a circa 23 milioni di euro (comprensiva dell'opzione di over allotment di circa 3 milioni di euro), a fronte di una domanda di 3 volte superiore l'offerta."Siamo molto soddisfatti dell'ammissione a quotazione e dell'interesse riscontrato presso gli investitori che ringraziamo per la loro fiducia, ancor più in un momento complesso dell'economia generale che tutt'ora persiste, premiando così il nostro progetto imprenditoriale", ha commentatodi SVAS Biosana."Le risorse finanziarie raccolte ci consentiranno die di crescere anche per linee esterne - ha aggiunto - Oggi SVAS ha maggiori competenze, un team più forte, un posizionamento di mercato riconosciuto e maggiori risorse finanziarie a disposizione per attuare con successo la propria strategia di crescita. Siamo lieti di poter condividere con i nostri nuovi azionisti e con il mercato i nostri progetti di sviluppo ed i risultati futuri".