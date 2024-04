Svas Biosana, l'utile 2023 sale a 5,1 milioni. Dividendo di 0,30 euro

Svas Biosana

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, ha chiuso il 2023 conpari a 118,3 milioni di euro, con un incremento del +21,7% YoY rispetto al 31 dicembre 2022. L'ammonta a 14,2 milioni di euro, in aumento dell'19,7%, con un EBITDA margin del 12,0% sui ricavi. L'è positivo per 5,1 milioni di euro, in aumento del 43,5%."Siamodei risultati dell'esercizio 2023, i migliori di sempre, che consolidano ulteriormente la posizione di mercato del Gruppo confermando una crescita oramai strutturale - ha commentato l'- La gestione oculata, gli investimenti per il miglioramento della produttività ed il focus sulla qualità dei prodotti e servizi, hanno consentito di ottenere gli ottimi risultati di cui andiamo fieri, nonostante l'aumento dei costi dei fattori produttivi. L'obiettivo è quello di continuare ad investire nell'innovazione al fine di fornire ai nostri clienti soluzioni sempre più efficaci".Laè cash negative per 23,8 milioni di euro, in miglioramento rispetto alla PFN cash negative di 25,2 milioni al 30 giugno 2023.Il CdA ha deliberato la distribuzione di undi 0,30 euro per ciascuna azione che risulterà in circolazione alla data di stacco cedola (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio a tale data) secondo le seguenti date: data di stacco 27 maggio 2024, record date 28 maggio 2024, payment date 29 maggio 2024.