Tassonomia Ue, Dombrobskis: la Commissione inserirà anche gas e nucleare

(Teleborsa) - Il vicepresidente della Commissione europea,ha confermato l'inserimento di gas e nucleare nella tassonomia Ue. "È una questione che è stata sollevata da vari ministri. Per il mix energetico del futuro abbiamo bisogno di più rinnovabili ma anche di fonti stabili e la Commissione adotterà una tassonomia che copre anche ile il", ha spiegato nel corso della conferenza stampa al termine dell'Ecofin. "Stiamo preparando il nuovo atto delegato, non abbiamo una data concreta per la proposta della Commissione ma sarà fatto nel prossimo futuro senza indugi", ha aggiunto Dombrovskis.A fronte di unache nell'area euro è salita al 4,9% a novembre "le nostre politiche devono restare agili e pronte ad aggiustarsi alle necessità", ha sottolineato inoltre il vicepresidente della Commissione europea