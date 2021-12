GVS, Mediobanca taglia target price e conferma giudizio Neutral

Mediobanca

GVS

(Teleborsa) -ha abbassato ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, portandolo a 13,2 euro (da 14,8 euro) e ha confermato ilsul titolo a "Neutral". Intanto,presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 11,03 euro per azione. La revisione tiene conto degli aggiornamenti forniti dalla società nei conti dei primi nove mesi dell'anno, principalmente per quanto riguarda la, che ha confermato l'atteso calo dei prodotti legati all'emergenza sanitaria e il ritardo registrato nella ripartenza del mercato dei prodotti professional.Gli analisti sottolineano che iled evidenziano la. "La strategia di M&A è un fattore chiave, ma deve essere abbinata alle leve della crescita organica, osservate prima dell'IPO, che devono essere riattivate - si legge nella nota sulla società - Questo è il modo per superare il difficile consolidamento dei numeri record raggiunto lo scorso anno".Mediobanca si aspetta che la società chiuda il 2021 conper 345,2 milioni di euro, undi 113,8 milioni di euro e undi 72,7 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 370,9 milioni di euro, 118,7 milioni di euro e 70,5 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a vendite per 404,6 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 131,2 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 80,4 milioni di euro.