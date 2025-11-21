Leonardo, Intesa Sanpaolo alza il target price e conferma "neutral"

(Teleborsa) - Gli analisti di Intesa Sanpaolo
confermano il giudizio sul titolo Leonardo
con giudizio "neutral". Il target price, invece, è stato rivisto al rialzo a 57 euro.
Al momento il titolo si muove in forte ribasso e mostra un -4,13%, allineandosi alle vendite generalizzata che hanno colpito l'intero listino milanese.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Leonardo
evidenzia un declino dei corsi verso area 46,18 Euro con prima area di resistenza vista a 47,85. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 45,3.