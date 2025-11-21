Leonardo, Intesa Sanpaolo alza il target price e conferma "neutral"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Gli analisti diconfermano il giudizio sul titolocon giudizio "neutral". Il target price, invece, è stato rivisto al rialzo a 57 euro.Al momento il titolo si muove in forte ribasso e mostra un -4,13%, allineandosi alle vendite generalizzata che hanno colpito l'intero listino milanese.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 46,18 Euro con prima area di resistenza vista a 47,85. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 45,3.