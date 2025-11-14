CAREL Industries, Mediobanca alza target price e conferma Neutral

Mediobanca

CAREL Industries

(Teleborsa) -ha aumentato a(dai precedenti 24,4 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, confermando la".Gli analisti scrivono che il messaggio principale della conference call è che i, con il Nord America e i data center come due motori principali. La crescita organica delle vendite della refrigerazione commerciale sta finalmente recuperando terreno rispetto all'HVAC, trainata dalla ripresa in Europa, mentre l'HVAC industriale rimane più sensibile all'attuale contesto macroeconomico volatile.Le stime di Mediobanca per l'anno in corso sono complessivamente invariate e il proseguimento degli attuali trend di mercato dovrebbe supportare l'opinione della banca d'affari che il 2026-27 sarà un anno di crescita organica equilibrata delle vendite (superiore al 10%) con una costante progressione del margine EBITDA. Ha complessivamente confermato le stime di utile per azione (EPS) per il 2025-27 (in aumento dell'1% in media),"Per vedere un re-rating rispetto ai livelli attuali, e quindi essere più costruttivi, dobbiamo osservare una crescita strutturale incrementale nei prossimi trimestri e un'di possibile creazione di valore/potenziale di crescita", si legge nella ricerca.