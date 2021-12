UniCredit, nuovo piano: almeno 16 miliardi di euro agli azionisti per 2021-2024

UniCredit

(Teleborsa) -del 2% CAGR nel periodo 2021-2024, di cui commissioni al 4% e utile netto al 10% per anno, al netto dell'ottimizzazione, con una crescita sottostante significativamente superiore;, con 150 punti base di generazione organica media annua di capitale; rapporto tra esposizioni deteriorate lorde e totale crediti lordi in miglioramento al 3,5% circa e rapporto tra esposizioni deteriorate nette e totale crediti netti stabile all'1,8% circa nel 2024;per il 2021-2024. Sono questi i principali obiettivi finanziari deldi, il primo del nuovo AD Andrea Orcel.La banca sottolinea che atuerà un nuovo modello di business che garantirà "una forte generazione organica di capitale, in grado di garantire una". La distribuzione, viene sottolineato, avverrà attraverso la combinazione di dividendi cash e riacquisti di azioni proprie. Intanto,, con un balzo significativo del titolo appena dopo l'annuncio.sta mettendo a segno un rialzo del 6,49%, dopo essere anche stato sospeso al rialzo."Sono felice di presentare il nostro nuovo piano,, che fissa gli imperativi strategici e gli obiettivi finanziari del nostro percorso verso una nuova stagione di crescita e creazione di valore - ha commentato Andrea Orcel - La nostrae la pluralità di talenti interni al Gruppo saranno unite da una comune ragion d'essere: dare alle nostre comunità le leve per il progresso"."Stiamo, riportando i clienti al centro, definendo un nuovo modo di lavorare per i nostri dipendenti e perseguendo un modello a basso assorbimento di capitale con la sostenibilità integrata a tutti i livelli - ha aggiunto - Con questa strategia otterremo rendimenti significativamente più elevati e in progressiva crescita per i nostri azionisti, facendo crescere il nostro business e mantenendo una solida posizione di capitale".UniCredit segnala un, clienti al centro e dipendenti uniti da un obiettivo comune legato ai valori di integrità, responsabilità e cura". La performance finanziaria sarà guidata da tre leve interconnesse: efficienza nei costi senza compromettere gli investimenti in trasformazione digitale e nel business, ottimale allocazione del capitale e crescita dei ricavi netti del 2% circa all'anno. Lapositiva pari a circa il 4% nel 2021-20241,a circa il 50% nel 2024, RoTE2 al 10% nel 2024.Remunerazione degli azionisti di almeno 16 miliardi di euro totali per il periodo 2021-2024, con distribuzione annuale in linea con la generazione organica di capitale per ogni rispettivo esercizio di riferimento. Per il 2022 si prevede una distribuzione di 3,7 miliardi di euro (relativa al FY2021), composta da un dividendo cash pari al 30 per cento circa dell’Utile netto sottostante e riacquisti di azioni per la parte restante. In base alle assunzioni del piano, la distribuzione totale relativa al FY2022 è prevista in linea o superiore a quella per il FY2021, con un progressivo aumento a partire dal FY2023. Il dividendo in contanti annuale per il FY2022 è atteso al 35 per cento dell’Utile netto e per gli anni successivi ad almeno il 35 per cento dell’Utile netto con la parte restante in riacquisti di azioni.