Future USA spiccano il volo. Movimenti su Tesla e Lucid Group

Tesla

Lucid Group

(Teleborsa) -, stando ai segnali che arrivano dai derivati sugli indici statunitensi, che spingono con decisine al rialzo dopo i dati sull'inflazione USA.Ilconferma una crescita dei prezzima è in linea con il consensus e non ha riservato al mercato Anche ilè in linea con le attese. Numeri che verranno osservati attentamente dalla Fed, che la prossima settimana si riunirà per decidere la strategia di politica monetaria e potrebbe annunciare un'accelerazione del tapering.Fra glidi oggi c'èdopo che il fondatore Elon Musk ha annunciato la vendita di un altra quota della propria azienda edi nuovo investita dalle vendite per i guai relativi alla sua quotazione, finita sotto la lente della SEC.Il Future sull'indicemostra una risalita dello 0,59% a 35.964,80 punti, mentre quello sulloavanza dello dello 0,79% a 4.703,60 punti e quello suldello 0,90% a 16.290 punti.