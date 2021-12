Marocco voli off limits fino al 31 dicembre

(Teleborsa) - I voli con il Marocco saranno sospesi fino al 31 dicembre come. Chi sperava in una revoca della sospensione dei collegamenti aerei è rimasto deluso. La Direzione generale dell’aviazione civile marocchina (Dgac) ha deciso per la proroga del divieto dei voli internazionali, entrata in vigore lo scorso 30 novembre. Restano operativi i voli di rimpatrio., garantendo il cambio e il rimborso dei biglietti di trasporto internazionale con data iniziale di viaggio dal 09 al 31 dicembre 2021.da Francia, Belgio, l’Italia, Spagna e Svizzera fino al 13 dicembre.