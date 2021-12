IGD annuncia piano al 2024, titolo in rally

IGD

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,73%.La società ha da poco pubblicato il piano industriale 2022-2024 il cui obiettivo è laper proiettarli nel futuro e prepararli alle nuove sfide di mercato: si prevede un ritorno alla crescita organica improntata alla sostenibilità e all’innovazione.: accelerazione sulle modifiche commerciali e marketing in ottica omnicanalità, sia dal punto di vista strutturale (merchandising mix – format – layout) sia da quello tecnologico/digitale (CRM – tenant e customer engagement); programma dida circa 82 milioni di euro volto a rendere gli asset sempre più attrattivi, preservarne il valore nel tempo e allungarne la “vita”; strategia diche prevede importanti interventi per la riduzione degli impatti ambientali del portafoglio con l’ambizione di portarlo a zero emissioni al 2030.È prevista una, pari a circa +17/20%, e del Fund From Operations, pari a oltre il 30%. Il Gruppo intende mantenere una solida disciplina finanziaria in linea con il profilo investment grade e porta l’obiettivo di Loan to Value a fine Piano in area 40-43%.con obiettivo dividendo distribuito per azione nel 2022 pari a euro 0,25-0,30 e con l’obiettivo di arrivare al 2024 a euro 0,50.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,493 Euro. Prima resistenza a 3,623. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,417.