Orsero, Akros conferma "buy" e target price

(Teleborsa) - Si muove in calo il titolo Orsero
che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,82% rispetto alla seduta precedente, allineandosi alla debolezza mostrata dall'intero listino.
Gli analisti di Akros hanno confermato il giudizio "Buy" con target price a 24 euro.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del distributore europeo di frutta e verdura
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Star
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo di Orsero
evidenzia un declino dei corsi verso area 16,82 Euro con prima area di resistenza vista a 17,14. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 16,62.