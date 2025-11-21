Milano 16:48
Orsero, Akros conferma "buy" e target price

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Si muove in calo il titolo Orsero che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,82% rispetto alla seduta precedente, allineandosi alla debolezza mostrata dall'intero listino.

Gli analisti di Akros hanno confermato il giudizio "Buy" con target price a 24 euro.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del distributore europeo di frutta e verdura più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Star. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Lo scenario di breve periodo di Orsero evidenzia un declino dei corsi verso area 16,82 Euro con prima area di resistenza vista a 17,14. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 16,62.
