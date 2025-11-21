IGD vende centro commerciale in Romania per 2,4 milioni di euro

IGD SIIQ

(Teleborsa) -, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto, tramite la controllata Win Magazin, un, dominante nella propria catchment area. Il centro "Winmarkt Oltul", situato a Slatina, città di oltre 78.000 abitanti a circa 180 chilometri a ovest di Bucarest, è completamente affittato e ospita 22 punti vendita, tra cui key tenants come Carrefour Market, B&B Collection e Kendra.Ilcomplessivo dell'operazione è pari a circa, in linea con il book value. A carico del venditore restano i costi relativi ad opere di adeguamento tecnico. Con questa operazione l'importo complessivo degli asset del portafoglio rumeno ceduti nel corso del 2025 sale a circa 16,2 milioni di euro."Questa nuova cessione conferma l'efficacia della strategia che abbiamo tracciato nel nostro Piano 2025-2027 e che perseguiremo con determinazione anche nel 2026", ha commentato l'