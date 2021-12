Italtel, Tribunale di Milano ha emesso l'omologa del piano di concordato

TIM

(Teleborsa) - Italtel, società attiva nell'Information & Communication Technology, ha comunicato che il Tribunale di Milano haproposto dalla società nelle forme della continuità aziendale indiretta ex art. 186-bis LF. "La proposta è stata giudicata fondata e idonea al rilancio dell'azienda e alla soddisfazione dei creditori, alla luce degli elementi di novità introdotti nei mesi scorsi e delle plurime garanzie fornite", si legge in una nota.La proposta era stata aggiornata agli inizi di settembre a seguito dell'ingresso delnel piano di Italtel, che contava già sulla presenza dele di. L'operazione prevede un aumento di capitale di 56,3 milioni di euro con PSC che detiene il 53,66%, Clessidra Capital Credit il 28,62% e, il 17,72%. In tale ambito, l'aumento di capitale per cassa è di circa 48 milioni di euro (di cui 29,9 milioni euro da parte di Gruppo PSC, 9 milioni di euro di TIM, e 8,7 milioni di euro di Clessidra) e quello per conversione crediti da parte di Clessidra e TIM è di ulteriori 8,5 milioni di euro.Sonodi Italtel: l'offerta di servizi gestiti di ingegneria, di network operation e di network security; l'accelerazione sullo sviluppo di prodotti software innovativi, dedicati a filoni quali reti di nuova generazione 5G e Open RAN; l'attività specialistica di progettazione sulla banda ultra larga sia in ambito domestico, per il mercato degli operatori telco, delle aziende e della PA, sia in ambito internazionale."L'omologa del concordato conclude positivamente un, durante il quale Italtel ha dimostrato forte tenuta, collaborando in modo costante con gli organi che hanno curato la procedura e che ringraziamo per la grande attenzione dimostrataci - ha commentatodi Italtel - Forte di una nuova compagine azionaria, cui va il nostro sentito ringraziamento per avere sostenuto il piano industriale e creduto nel valore di questa azienda, Italtel può proseguire un cammino industriale iniziato nel 1921 e sempre dedicato allo sviluppo e al miglioramento delle comunicazioni".