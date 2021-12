KKR cresce nelle TLC europee: comprata quota in infrastruttura di Red Eléctrica

Telecom Italia

Red Eléctrica Corporación

(Teleborsa) - La potenziale offerta da 33 miliardi (incluso il debito) pernon è l'unico fronte aperto da KKR nel settore delle telecomunicazioni europee. Il colosso statunitense del private equity ha infattida, la società che gestisce la rete elettrica nazionale in Spagna. Il prezzo per la cessione del 49% ammonta a, con un EBITDA stimato per il 2021 di 104 milioni di euro e unReintel gestisce una, dislocati lungo cavi elettrici e linee ferroviarie, e garantisce un accesso neutrale a tutti gli operatori del settore. La cessione da parte di Gruppo Red Eléctrica si inserisce nel Piano Strategico 2021-2025 di quest'ultima, "che prevede la valorizzazione degli asset strategici, attraverso la potenziale cessione di quote di minoranza, che consentirà di favorire lo sviluppo di detti asset attraverso lo sviluppo di alleanze e dando visibilità ai loro potenziale di generazione di valore", si legge in una nota.