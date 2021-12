TIM, accordo per uscita di Gubitosi da CdA. Titolo in positivo

Telecom Italia

Telecom Italia

Red Eléctrica Corporación

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha approvato un. Il manager, secondo quanto si apprende, ha trovato un accordo con la società che rispetta quanto previsto dal contratto, incluse le manleve, mache erano state ipotizzate dalle indiscrezioni nei giorni scorsi. Il nuovo CEO del gruppo di telecomunicazioni dovrebbe essere nominato nei prossimi giorni, mentre l'uscita di scena di Gubitosi dovrebbe contribuire alla serenità del lavoro del consiglio, che si troverà a valutare la potenziale OPA di KKR.Dopo l'uscita della notizia, è migliorato l'andamento a Piazza Affari di, che si attesta a 0,4423, con unOperativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,4504 e successiva a 0,4669. Supporto a 0,4339.Pochi giorni fa il fondo statunitense ha dichiarato chee in tal senso "KKR intende confrontarsi quanto prima con il CdA di TIM per ottenere il supporto all'offerta da parte del consiglio stesso". Ancora non sono stati definiti i termini per l'accesso alla due diligence, condizione essenziale.Intanto, KKR Nella giornata di ieri ha speso 971 milioni di euro per acquisire il 49% di Reintel, gestore di una rete in fibra ottica di oltre 50.000 km di cavi e controllato da, la società che gestisce la rete elettrica nazionale in Spagna.