Bankitalia, ripresa post-pandemica frena domanda credito imprese

(Teleborsa) -e sempre piùper l'acquisto di una abitazione, a fronte dirimaste pressochéed accomodanti alla fine del primo semestre del 2021, a dispetto della velocissima fase di ripresa dell'economia.E' la fotografia scattata dal, un'analisi a livello regionale della domanda e dell’offerta di credito e della raccolta bancaria. La rilevazione si propone di replicare l’analoga indagine realizzata dall’Eurosistema (Bank Lending Survey), ma si caratterizza per il dettaglio territoriale e settoriale, il diverso profilo temporale (semestrale invece che trimestrale) e il maggior numero di banche coinvolte (più di 260 nell’ultima rilevazione).Dal rapporto emerge che, nel primo semestre del 2021, si è iin tutte le macro aree. L’indebolimento ha riguardato il settore manifatturiero e quello dei servizi ed ha riflesso soprattutto ledel capitale circolante e degli investimenti, connesse con l’abbondante liquidità delle imprese e il recupero della redditività aziendale.Una dinamica che ha fatto da contraltare a, dopo l’allentamento registrato nel corso del 2020. Si è osservato solo un lieve aumento degli spread applicati alla clientela più rischiosa ed una maggiore cautela sulle quantità offerte.da parte delle famiglie ha continuato a. L’espansione ha interessato tutte le aree del Paese, ma è stata lievemente più intensa nele nel. I criteri di offerta per l’erogazione di mutui si sono mantenuti sostanzialmente invariati, confermando l’atteggiamento accomodante degli ultimi anni. Anche leLainfine, ha continuato aed è rimasta stabile nelle altre macro aree. Sono aumentate le richieste degli altri prodotti finanziari, con l’eccezione delle obbligazioni bancarie. In tutte le aree del Paese, la remunerazione offerta dalle banche sui depositi e sulle obbligazioni proprie è rimasta contenuta.