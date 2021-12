Draghi incontra il Cancelliere tedesco Scholz: tra le priorità c'è accelerazione dell'integrazione europea

(Teleborsa) - Prima visita ufficiale in Italia per il nuovo Cancelliere tedesco,, che a Palazzo Chigi ha incontrato il presidente del Consiglio. Al colloquio bilaterale è seguita una conferenza stampa dei due capi di governo. "Uno dei primi temi è la necessità di accelerare l'integrazione europea", ha dichiarato Draghi. "Questa visita contribuisce e conferma la profondità del legame tra i due Paesi ed è nostra volontà collaborare per affrontare le grandi sfide europee". Il presidente del Consiglio ha ringraziato Scholz per gli elogi dellaitaliana "ma ancora c'è da lavorare e essere attenti: in cabina di regia questa settimana passeremo in rassegna eventuali provvedimenti in vista delle. Non c'è ancora nulla di deciso. Aspettiamo fino a mercoledì o giovedì dati di sequenziamento per vedere", ha sottolineato Draghi.Trac'è "unae di lunga data. L'importante è fare progressi per l'Europa e i nostri due Paesi sono fondamentali per la riuscita di questa operazione. Serve una stretta cooperazione tra i nostri Paesi e siamo d'accordo per rafforzarla. Dobbiamo approfondire le nostre relazioni e vogliamo riavviare appena possibile consultazioni intergovernative. Possiamo fare un ottimo lavoro", ha sottolineato il Cancelliere Olaf Scholz.Parlando della riforma delil premier italiano ha detto: "Credo ci sarà un avvicinamento delle posizioni. La pandemia chiama tutti i nostri Paesi a finanziare progetti senza precedenti e imponenti. E bisognerà vedere come ci si muoverà: è un campo più semplice da affrontare di altri". "Le regole che abbiamo hanno già la loro flessibilità, sulla loro base possiamo lavorare anche in futuro", ha dichiarato Scholz. È una linea sulla quale "sono concordi anche i tre partiti che formano il nuovo governo tedesco", ha affermato.