Regione Lombardia finanzia studio ciclabilità Bergamo

(Teleborsa) - Regione Lombardia finanzia uno studio dell'Università di Bergamo finalizzato a individuare, nell'area tra il capoluogo e Dalmine, indicativamente la zona ricompresa tra il fiume Brembo e la linea ferroviaria Bergamo-Treviglio. L'importo finanziato ammonta a 25.000 euro ed è stato recuperato attraverso un emendamento alla legge di bilancio. Responsabili dello studio sono Stefano Paleari, responsabile scientifico, e Paolo Malighetti, Direttore del Centro di Ateneo ITSM - ICCSAI Transport and Sustainable Mobility center.I percorsi ciclabili verranno classificati in base ad una serie di fattori, quali la lunghezza, altimetria, pavimentazione e sicurezza, essenziali per la valutazione sistematica della rete ciclabile esistente. Queste informazioni verranno corredate con dettagli di natura sociodemografica al fine di. Ciò consentirà di pervenire ad una stima del livello effettivo di accessibilità e funzionalità dei singoli percorsi e dell'offerta ciclabile rispetto agli obiettivi programmatici di medio-lungo periodo circa sviluppi della mobilità dolce. Nei giorni scorsi l'Aeroporto di Bergamo ha ricevuto la certificazione "Bike Friendly", primo scalo a livello europeo.