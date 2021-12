DeA Capital Real Estate, finanziamento ESG da 358 milioni con UniCredit

UniCredit

(Teleborsa) - DeA Capital Real Estate SGR ha sottoscritto undal valore complessivo didi euro conper conto del Fondo GO Italia VII, interamente sottoscritto da BentallGreenOak. Il finanziamento, della durata di 3 anni, prevede la rendicontazione periodica di indicatori di performance ESG da parte di DeA Capital Real Estate. L'operazione serve a finanziarein Italia situati nelle provincie di Milano, Verona, Roma e Bologna per una superficie complessiva in termini di GLA di circa 750.000 mq. In particolare, il portafoglio è composto in parte da "big box" e in parte da magazzini "last mile" situati nei principali poli logistici italiani.Nell'operazione di finanziamentoUnderwriter, Mandated Lead Arranger, Sole Bookrunner, Original Lender, Green Loan Co-ordinator, Hedging Co-ordinator e Agent. DeA Capital Real Estate SGR èVitale & Co. S.p.A. ed Eastdil Secured per gli aspetti finanziari, dallo Studio Shearman & Sterling per gli aspetti legali. UniCredit è stata assistita da Allen & Overy per gli aspetti legali e da Duff & Phelps, REAG, A Kroll Business per le attività valutative e di due diligence tecnica-ambientale.