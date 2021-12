Titoli oil in fiamme con il petrolio in salita

Eni

Tenaris

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i prezzi del petrolio dopo il forte ribasso della vigilia innescato da aspettative del mercato di nuove restrizioni più severe (come il lockdown in Olanda) in scia alla diffusione della variante Omicron a livello mondiale che potrebbero limitare fortemente gli spostamenti e, di conseguenza, la domanda di greggio.Frattanto i future delgennaio salgono dell'1,68% a 69,76 dollari al barile mentre quelli deldi pari scadenza avanzano dell'1,61% a 72,67 dollari.Tra i titoli legati al comparto,guadagna il 2,20% mentresale dell'1,59%.