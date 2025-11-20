Milano 16:25
43.285 +1,48%
Nasdaq 16:25
25.152 +2,08%
Dow Jones 16:25
46.816 +1,47%
Londra 16:25
9.591 +0,88%
Francoforte 16:25
23.507 +1,49%

Borsa: Protagonista il Nasdaq-100, in forte guadagno dell'1,99%

Il Nasdaq-100 dà il via agli scambi a 25.131,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Protagonista il Nasdaq-100, in forte guadagno dell'1,99%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra una salita bruciante dell'1,99%, dopo aver aperto a quota 25.131,49.
Condividi
```