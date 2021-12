USA, PIL 3° trimestre 2021 rivisto al rialzo al +2,3%

(Teleborsa) - L'economia americana si conferma in, a un livello leggermentee alla lettura precedente (+2,1%). Lo comunica il Dipartimento del Commercio americano. Il dato si confronta con il +6,7% registrato nel 2° trimestre 2021, evidenziando una continua ripresa dalla pandemia da Covid-19.La, che misura la quantità di denaro spesa dalle famiglie nell'economia statunitense al netto dell'inflazione, è aumentata del 2% nel 3° trimestre, rispetto al +1,7% stimato in precedenza. Il, che dà un'approssimazione sulla misura dell'inflazione ed è monitorato con attenzione dalla Federal Reserve per valutare l'andamento dei prezzi, è aumentato del 5,3%, uguale alla stima precedente e a un tasso inferiore rispetto al secondo trimestre (6,5)%.