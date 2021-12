EssilorLuxottica, accordo per cessione negozi in Olanda e Belgio

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -, gruppo internazionale attivo nel retail ottico e parte di MPG Austria (“ORIG/MPG”), hanno sottoscritto un accordo per l’acquisizione da parte di ORIG/MPG di 142 negozi EyeWish in Olanda e 35 negozi GrandOptical in Belgio. La cessione fa seguito ai rimedi concordati con la Commissione Europea il 23 marzo 2021, nell'ambito dell'acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica.L’accordo tra EssilorLuxottica, GrandVision e ORIG/MPG prevede anche accordi transitori a supporto della continuità operativa delle entità cedute nel periodo successivo alla vendita.L’implementazione dell’operazione tra EssilorLuxottica, GrandVision e ORIG/MPG è soggetta all'approvazione della Commissione Europea, nell'ambito dei rimedi concordati. La conclusione dell’operazione è attesa nel primo trimestre del 2022.Advisor di EssilorLuxottica e GrandVision: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e Lazard hanno agito in qualità di advisor finanziari, Sullivan & Cromwell e Stibbe come advisor legale M&A, BonelliErede come advisor antitrust and IG&H e Deloitte Finance come carve-out advisor. Inoltre, De Brauw Blackstone Westbroek N.V. ha continuato a supportare GrandVision come consulente legale.Advisor di ORIG/MPG: mk05 ha agito in qualità di advisor M&A e finanziario, Loyens & Loeff come M&A legal counsel e MPG ha supportato i processi di due diligence e commerciale