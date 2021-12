illimity Bank, Standard Ethics alza rating a E+ con outlook positivo

illimity Bank

(Teleborsa) - Standard Ethics hadi, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ovvero al quarto notch su nove della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità. Ciò corrisponde a un giudizio "non-compliant" e "Lower Investment Grade"."Fin dalla sua nascita,(Environmental, Social and Governance)", evidenzia Standard Ethics. Nel 2019 ha pubblicato il suo profilo di Sostenibilità, nel 2020 ha elaborato il suo primo sistema di rendicontazione non finanziaria allineato alle migliori pratiche di settore, e nello stesso anno sono state redatte politiche e procedure affrontando le principali tematiche ambientali e sociali. Inoltre, è stato, che consenta alla banca di mantenere il proprio allineamento con le indicazioni e gli obiettivi stabiliti dall'ONU, l'OCSE e l'Unione Europea."Il modello di governo societario si basa su un consiglio in maggioranza indipendente nel quale è stata raggiunta la parità di genere", aggiunge agenzia di rating, sottolineando che