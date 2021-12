Mondo TV, intesa con Canal+ per licenza seconda stagione MeteoHeroes

Mondo TV

Vivendi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ha, operatore di canali Pay-TV in Francia e parte del gruppo, l'intesa preliminare per la, prodotta da Mondo TV con MOPI nonché per l'estensione della licenza della prima stagione.Con questa intesa, Canal+ riceverà in licenza i diritti di sfruttamento televisivo per la Pay-TV e il SVOD della seconda stagione per 36 mesi in Francia e in diversi territori di lingua francese. "La, a fronte di un license fee interessante per la property, rappresenta un ulteriore tassello per lo sviluppo del business legato ai MeteoHeroes in uno dei più grandi mercati europei", si legge in una nota.