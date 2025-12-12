Mondo Tv France, ok a business plan 2025-2027 e accordo emissione POC con Loft Capital fino a 1,5 milioni

Mondo TV France

(Teleborsa) - Il Cda diha approvato all’unanimità ile il, deliberando inoltre in merito alla definizione della posizione finanziaria verso la capogruppo Mondo Tv nell’ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi avviata dalla stessa.Il nuovo Business Plan 2025-2027 prevede la ripresa dell’attività produttiva attraverso due nuove serie animate – la seconda stagione di Grisù e Wonder Pony – oltre alla valorizzazione della library esistente e alla consegna dei progetti in corso.Il 2025, spiega la società, rappresenta un, caratterizzato dalla chiusura del precedente ciclo produttivo, dalla consegna degli ultimi progetti in pipeline e dalla preparazione delle nuove serie, nonché dall’adozione delle misure necessarie al riequilibrio prospettico della struttura societaria.Le previsioni dell’anno in corso sono di una. Sulla performance dell’anno in termini di risultato netto inficerà giocoforza ed in maniera preponderante il rilevamento dello stralcio del credito nei confronti della capogruppo nell’ambito delle negoziazioni del procedimento di Composizione negoziata della crisi nel quale è coinvolta la controllante.A partire dal 2026, il piano evidenzia unconi previsti in crescita a 2,58 milioni nel 2026 e 2,93 milioni nel 2027, trainati dall’avvio delle nuove produzioni e dalle prevendite ai broadcaster. L'è atteso a 1,73 milioni nel 2026 e 2,08 milioni nel 2027, mentre ilcambierà di segno passando in positivo dal 2026, rispettivamente 0,60 milioni nel 2026 e 0,86 milioni nel 2027.Per quanto riguarda la, sono in corsosia con la televisione tedesca ZDF, coproduttrice della prima stagione, che con la Rai, che ha già acquistato i diritti della prima stagione, per assicurarsi i relativi contratti e coprire così sostanzialmente il budget di produzione. L’avvio della produzione della seconda stagione di Grisù è previsto nel 2026 per concludersi nel2028. Il budget previsto di produzione prevede, con una stima di un milione l’anno di ricavi per il triennio 2026/2028, a fronte di un investimento complessivo nella produzione di 2,2 milioni.Per quanto riguarda la, la serie è già, e vede l’interesse di France Television che ha co-finanziato lo sviluppo stesso; il contratto di produzione con la tv di stato francese è atteso per inizio 2026 e permetterebbe grazie alla messa in onda in Francia di avviare i meccanismi di incentivazione previsti in Francia, grazie ai contributi a fondo perduto del CNC e al Tax credit. Il budget previsto di produzione prevededi cui gran parte nel 2026/2027 e un investimento totale di produzione di 3 milioni.Il Cda ha inoltre approvato l’adesione alla proposta per l’, investitore con sede nelle British Virgin Islands, per un importo massimo pari a 1,5 milioni (“POC”). L’iniziativa si inserisce nel contesto del nuovo piano industriale e risponde all’esigenza della Società di assicurare le risorse necessarie alla fase di avvio dei nuovi cicli produttivi, stimato in circa 450.000 euro nel breve periodo.Il piano prevede, tra gli elementi principali: tranche iniziale di Euro 300.000, seguita da otto tranche da Euro 150.000; obbligazioni senza cedola, convertibili in qualsiasi momento; prezzo di conversione determinato in base al 94% del VWAP più basso degli ultimi 10giorni di negoziazione precedenti ogni avviso di conversione; warrant esercitabili fino al 30% del valore di ciascuna tranche; commitment fee del 5% sull’impegno complessivo.Nell'ambito dell'accordo firmato con l'investitore è previsto che un azionista della Società dovrà fornire all’Investitore – tramite un contratto di prestito di azioni – un ammontare di azioni della Società liberamente negoziabili pari a 375.000 euro (le “Azioni Vincolate”) a titolo di garanzia per la Linea di Credito. Prima dell’erogazione di una Tranche, il valore delle Azioni Vincolate dovràessere almeno pari al centocinquanta per cento (150%) del valore nominale della Tranche richiesta, oltre a eventuali Obbligazioni Convertibili in circolazione, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di chiusura disponibile. L’Investitore non potrà vendere le Azioni Vincolate se non in caso di evento di inadempimento.L’emissione di un POC non standard, segnala la società, può comportare un effetto di deprezzamento delle azioni, nonchéIl Consiglio ha inoltre preso atto che, nell’ambito della, è stato raggiunto un accordo di definizione complessiva della posizione finanziaria tra la controllante e la Società. L’intesa – i cui termini riflettono le condizioni applicate ai creditori della stessa categoria e sono coerenti con i principi di pariteticità previsti dalla procedura – consente di regolare in modo ordinato il credito intercompany e di contribuire alla stabilità complessiva dei rapporti infragruppo.