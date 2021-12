Future USA positivi aspettando l'Opening Bell

GoDaddy

(Teleborsa) - Wall Street intende cominciare l'ultima settimana dell'anno con sentiment positivo: i futures dei tre principali indici indicano infatti che. Gli investitori, che si trovano anche ad aggiustare i portafogli in vista della fine del 2021, continuano a osservare l'andamento della variante Omicron e delle conseguenti restrizioni. Il contratto sulmostra un +0,20% a 36.022 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,33% a 4.741 punti. Il derivato sulsegna un +0,45% a 16.381 punti.Sul, la giornata è priva di spunti significativi; dopo l'apertura della borsa, la Federal Reserve di Dallas diffonde la valutazione dello stato di salute delle industrie manufatturiere del Texas. Tra ici sono(su indiscrezioni che l'investitore attivista Starboard Value ha acquistato una quota del 6,5%),(l'autorithy dei Paesi Bassi ha dichiarato che la società ha infranto le leggi sulla concorrenza),(riconfermerà la sua guidance sugli utili 2021 e 2022, secondo un deposito alla SEC),(il Financial Times ha scritto che la società cinese sta impedendo ai dipendenti di vendere le azioni per un periodo indefinito).Gli ADR (American Depositary Receipt) e lesi muovono in ribasso nel premarket dopo che sono arrivate nuove restrizioni da Pechino alle quotazioni offshore delle aziende cinesi di settori sensibili.