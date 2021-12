Iveco Group ammesso su Euronext Milan. Debutto il 3 gennaio

CNH Industrial

(Teleborsa) -ha reso noto che Borsa Italiana ha. Nella giornata di oggi Iveco Group ha anche depositato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni. Come già comunicato , si prevede che il primo giorno di negoziazione di tali azioni ordinarie sia il. Nei prossimi giorni Borsa Italiana confermerà la data di inizio delle negoziazioni, si legge in una nota della società.Si prevede che ladi Iveco Group dadivenga, a seguito della sottoscrizione del relativo atto di scissione prevista in data 31 dicembre 2021. Ogni titolare di azioni ordinarie CNH riceverà. Le azioni ordinarie di CNH in circolazione quoteranno "ex-assegnazione" dal 3 gennaio 2022 e la record-date per l'assegnazione sarà il giorno 4 gennaio 2022 sia su Euronext Milan, sia su NYSE. Le azioni ordinarie Iveco Group daranno titolo a dividendo a partire dal primo gennaio 2022.Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank AG, filiale di Milano sono stati glidell'operazione. Gli studi legali Legance-Avvocati Associati e Freshfields Bruckhaus Deringer LLP hanno assistito Iveco Group, mentre Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ha assistito gli sponsor. La società di revisione di IVG è Ernst & Young.