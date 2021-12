Clabo, posticipato al 31 gennaio 2022 rimborso bond

Clabo

(Teleborsa) -, società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, comunica che, nell’ambito delle attività, avviate dalla società, di rimodulazione della durata media dell’indebitamento in essere, ha presentato richiesta per, ricevendo conferma dai sottoscrittori che nelle more della formalizzazione degli accordi di waiver, non sarà intrapresa nessuna azione volta all’accelerazione del Prestito e al recupero del credito.Pertanto - spiega una nota - il pagamento della rata di rimborso in linea capitale dovuta sui Titoli in scadenza il 31 dicembre 2021 sarà deferita, fermo restando il pagamento della cedola di interesse maturata sui Titoli fino al 31 dicembre 2021, che verrà regolarmente corrisposta in tale data.Calbo comunica, inoltre, che il tasso periodale per il periodo 01/10/2021-31/12/2021 è pari al 1,52%, pertanto l’entità complessiva della cedola è di 38mila euro.