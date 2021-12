Stati Uniti verso obbligo vaccino su voli nazionali? La proposta di Fauci

(Teleborsa) -solo nella giornata di lunedì,fra piloti e assistenti di volo: è. Molte compagnie aeree sono state quindi costrette a gestire lunghe code in aeroporto e linee telefoniche bollenti per riprenotare i voli cancellati nel weekend natalizio.Di qui laagli Stati Uniti, ventilata da, superconsulente della Casa Bianca per le malattie infettive."Questo è solo un altro dei requisiti che penso sia ragionevole considerare", ha detto Fauci in una intervista, rettificando poi la sua affermazione in un altro intervento nella stessa giornata: "Non ho detto che sostengo l'obbligo sui voli nazionali. Ho detto che è qualcosa sul tavolo da prendere in considerazione". Se l'obbligo vaccinale sarà imposto dall'Amministrazione Biden, che appare contraria all'ipotesi,Nel frattempo i, centri per il controllo per la diffusione delle malattie in USA, hannoprescritto per chi risulta positivo al Covid, sulla constatazione che, con la nuova variante Omicron, le persone sono più infettive nei due giorni precedenti che nei tre giorni successivi allo sviluppo dei sintomi.