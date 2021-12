Trasporti, i sindacati del Tpl proclamano stop di 4 ore il 14 gennaio per rinnovo Ccnl

(Teleborsa) - "di 4 ore il prossimo 14 gennaio 2022 di tutte le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale, a quali si applica il contratto nazionale degli autoferrotranvieri internavigatori". A proclamare la protesta sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri "per ildel, scaduto il 31 dicembre 2017, da questa scadenza è stato siglato un accordo ponte fino al 2020 che non ha però dato risposte all'adeguamento dei salari e della normativa"."A fronte di un atteggiamento provocatorio e pregiudiziale delle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav, emerso chiaramente nel corso della trattativa - hanno spiegato le organizzazioni sindacali - rivendichiamo il diritto al rinnovo del contratto e il miglioramento delle, sia normative che salariali di una categoria che da sempre responsabilmente, in qualsiasi condizione, svolge un servizio pubblico essenziale, garantendo il diritto alla mobilita' dei cittadini". "Lo sciopero - hanno fatto sapere infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri - avrà, in applicazione dei regolamenti e degli accordi in materia, che saranno comunicate nei prossimi giorni".