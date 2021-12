Assoreti, prosegue trend positivo raccolta reti a novembre. Fideuram si conferma al top

(Teleborsa) -che proseguono un trend di crescita della raccolta. Secondo l'ultimo rapporto Assoreti ladi euro, anche se risulta un terzo in meno rispetto al mese di ottobre (3,6% su mese)."A fronte di risultati in continua crescita e di alte aspettative riposte dai risparmiatori nel sistema di consulenza, resta centrale la sfida per i prossimi anni di consolidare e preservare un rapporto che è motivo d’essere dell’intera industria e, al tempo stesso, motore di evoluzione del sistema e della figura professionale del consulente, anche nell’interesse del Paese", afferma, Segretario Generale dell’Associazione.Le scelte di investimento continuano a privilegiare ladel portafoglio che assorbe il 96,9% della raccolta fraper un ammontare complessivo di(+14,9% su anno e + 11,6% su mese). La crescita è trainata in particolare dalla componenteon una raccolta di circadi euro (+24,5% a/a; +10,6% m/m), ma fanno bene anche lecon flussi positivi per(+110,2% a/a; +68,5% m/m).la raccolta realizzata sugli, che mostra un saldo positivo didi euro. In particolare, la raccolta è positiva sulle azioni (448 milioni), sui titoli di Stato (264 milioni) per effetto della finestra di collocamento di Btp Futura, e sugli exchange traded product (138 milioni). Susi rilevano inveceper 746 milioni di euro.la raccoltadi euro (+34,1% rispetto al 2020) ed è trainata dagli investimenti netti realizzati sui prodotti delper un ammontare record di(+104,2% su anno).Da segnalare in particolare gli ottimi numeri del Gruppo Fideuram, che comprende Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest SIM e IWBank e si colloca aldall’inizio dell’anno perdi euro e per raccolta indi euro. Il solo mese di novembre ha apportato al Gruppo una raccolta netta di oltre 1 miliardo ed una raccolta di risparmio gestito di 997 milioni classificandolo al top del settore.