Coronavirus in Italia, oggi sfiorati 100mila nuovi casi

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte del record di tamponi effettuati, oltrecon il tasso di positività al. Sonole vittime registrate in un giorno.Questi i numeri del bollettino di ogg, diffuso come ogni giorno dal ministero della Salute per aggiornare la situazione coronavirus nel nostro Paese. Sono 1.185 i pazienti in terapia intensiva nel nostro Paese, 40 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 126. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.578, ovvero 489 in più.con 32.696 nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore e un tasso di positività del 15,5%. I morti sono 28, per un totale di 35.008 dall'inizio della pandemia. Numeri in crescita anche nelIntanto, si va versche vengono a contatto con una persona poi risultata positiva e sono impiegati nei servizi essenziali. Dovranno però obbligatoriamente indossare la mascherina Ffp2 per circa una settimana. E' questo l'orientamento del Cts, che si è riunito oggi per fornire un parere sul tema delle nuove regole per le quarantene- non impiegati nei servizi essenziali - che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva. Nel caso dei positivi, basterà una quarantena di 7 giorni (invece degli attuali 10 giorni previsti) e un tampone negativo. Si tratta al momento di indiscrezioni visto che ilè ancora in corso.