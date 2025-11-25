Stellantis, Filosa: a Mirafiori avviato ricambio generazionale, rispettiamo impegni

Stellantis

(Teleborsa) - "Stiamo portando avanti in Italia un'importante iniziativa di ricambio generazionale, con circa 120 assunzioni già effettuate nel polo ingegneristico, sempre a Mirafiori, e altre 120 ad Atessa, dove produciamo veicoli commerciali". Lo ha detto l'AD dialla presentazione della 500 ibrida a Mirafiori."Naturalmente si tratta di un primo passo, ma è un esempio tangibile del. E voglio citare anche Melfi, dove negli ultimi mesi è già iniziata la produzione dei nuovi modelli Ds N 8 e della nuova Jeep Compass. Tutto ciò è una prova sostanziale che, realizzando gli investimenti annunciati e rispettando i tempi previsti. Solo quest'anno, due miliardi di euro investiti in Italia e sei miliardi in acquisti da fornitori italiani, portando sul mercato i nuovi prodotti promessi", ha aggiunto il top manager.