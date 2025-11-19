iliad Italia, +209 mila utenti netti mobile nel terzo trimestre. Balzo della redditività

(Teleborsa) -ha chiuso icon un fatturato pari a 924 milioni di euro, in aumento trimestrale del 10% su base annua. Anche l'EBITDAaL è in crescita e arriva a 295 milioni di euro, +26,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Inoltre, il free cash flow operativo delle attività mobile raggiunge i 139 milioni, in aumento del +56,5% su base annua."In un mercato saturo e altamente competitivo, iliad è l'unico operatore che continua a crescere su tutti i segmenti, a dimostrazione del fatto che è possibile competere con trasparenza e chiarezza in un contesto caratterizzato da una concorrenza aggressiva - commenta l'- I risultati confermano che oggi abbiamo la spinta commerciale per continuare a crescere. È un percorso ambizioso e sfidante considerando gli attacchi continui ai quali dobbiamo fare fronte, ma abbiamo solide fondamenta per guardare al futuro del settore con fiducia".In un mercato italiano "che rimane caratterizzato da una concorrenza intensa e dinamiche competitive aggressive", si legge in una nota, iliad continua ad essere protagonista per crescita sia nel segmento mobile che fisso, con oltre 200 milasolo nell'ultimo trimestre.Nel, per il 30esimo trimestre consecutivo iliad registra una crescita di utenti netti con 12 milioni e 400 mila utenti, un risultato ottenuto nonostante le cosiddette "offerte riservate" promosse dai concorrenti di mercato verso gli utenti dei competitor.Anche nel segmento, iliad continua a trainare la crescita con l'ingresso di 104 mila nuovi utenti dall'inizio del 2025, raggiungendo nel terzo trimestre la quota di 454 mila utenti FTTH.