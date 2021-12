Tesla, Musk vende azioni per 1,02 miliardi di dollari ed esercita opzioni

Tesla

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di, Elon Musk, hadel produttore statunitense di veicoli elettrici, pari a circa 1,02 miliardi di dollari, secondo documenti finanziari depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Musk, che guida anche SpaceX, ha inoltreper acquistare quasi 1,6 milioni di azioni Tesla a un prezzo di 6,24 dollari per azione, grazie a un pacchetto retributivo del 2012. Con l'esercizio delle opzioni su 1,6 milioni di azioni, ha esercitato tutte le opzioni, su 22,8 milioni di azioni, in scadenza ad agosto 2022.Le azioni di Tesla hanno perso circa un quarto del loro valore dopo che Musk ha dichiarato, a inizio novembre, che avrebbenella società che ha fondato, se i suoi follower su Twitter fossero stati d'accordo. In realtà, una parte importante delle vendite che hanno seguito il sondaggio su Twitter faceva. Secondo le norme definite "rule 10b5-1", i CEO possono infatti negoziare le proprie azioni come parte di un piano preannunciato di gestione del portafoglio, per evitare accuse di insider trading.Con le ultime opzioni esercitate, la partecipazione di Musk in Tesla è aumentata da circa 170,5 milioni di azioni a oltre 177 milioni di azioni, secondo i calcoli del Wall Street Journal. Il titolo Tesla ha parzialmente rimbalzato dal sell-off originato dal sondaggio Twitter, ma èraggiunto a inizio dello scorso mese. La seduta di ieri si è chiusa a 1.088,5 dollari.