Manovra, Patuanelli: per agricoltura 2 miliardi

(Teleborsa) -la nascita del Fondo di mutualizzazione nazionale a copertura dei rischi catastrofali e di due Fondi a sostegno degli investimenti in beni strumentali e nella valorizzazione di DOP, IGP e STG e delle eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana, implemento ulteriore delle risorse per le assicurazioni agevolate, oltre a una serie di interventi ad hoc per favorire la transizione ecologica e digitale delle imprese, incentivare l'ingresso degli agricoltori under 40 in agricoltura e dei giovani diplomati nei servizi enogastronomici e alberghieri: queste alcune delle principali misure contenute nella Legge di Bilancio 2022 approvata definitivamente alla Camera ricordate da una nota del ministroI fondi destinati a sostenere e rilanciare il settore agricolo arrivano a, una cifra straordinaria che raddoppia lo stanziamento complessivo dello scorso anno e che conferma la centralità dell'agricoltura e della filiera agroalimentare nell'agenda politica del Governo."Rispetto allo scorso anno abbiamo raddoppiato le risorse, passando da. Abbiamo insistito in particolar modo sulla gestione del rischio e sulla garanzia del reddito ai produttori perchè crediamo che le politiche di sostegno all'agroalimentare debbano spostarsi sempre più in questa direzione, insieme a una serie di importanti misure destinate alle filiere, che rappresentano un settore determinante per il nostro Paese, in termini produttivi ed economici, ma anche in termini di tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio, in un'ottica sempre più rivolta al processo di transizione ecologica, ambientale e sociale", ha dichiarato Patuanelli.Particolare attenzione viene infatti rivolta alla gestione del rischio, con l'istituzione del fondo dial sostegno degli investimenti in beni strumentali e nella valorizzazione di DOP, IGP e STG e delle eccellenze della gastronomia e della pasticceria italiana, puntando a valorizzare i prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e promuovendo le eccellenze agroalimentari italiane. Centrali anche le politiche di filiera, con il rifinanziamento del Fondo per ladelle filiere e dei Distretti del Cibo, e il rafforzamento di alcune filiere tra cui quella delle carni bianche, dell'apistica, delle piante officinali, della frutta in guscio e della birra, grazie al taglio delle accise. Vengono inoltre stanziati importanti fondi per proseguire l'attuazione della Strategia nazionale forestale e inserito inoltre un importante capitolo destinato ai produttori di vino