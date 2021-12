PMI, ufficiale la proroga del credito di imposta su costi quotazione in borsa

(Teleborsa) - Con il voto odierno alla della Camera dei deputati, che ha approvato in via definitiva la legge di bilancio per il 2022, è stato ufficialmente. La manovra, come si legge nel testo, "proroga al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge di bilancio 2018 e al contempo". Lo stanziamento è di 5 milioni di euro.La misura ha fornito una spinta significativa per le quotazioni sul mercato, che ha registrato nel 2021 ben. In particolare, nei mesi di novembre e dicembre c'è stata una vera e propria corsa alla quotazione, in quanto non era sicuro che il bonus sarebbe stato prorogato o di quanto sarebbe stato ridotto.