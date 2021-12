Tesla richiama oltre 475.000 veicoli elettrici per problemi di sicurezza

Tesla

(Teleborsa) -stanegli Stati Uniti per affrontare, i quali potrebbero aumentare il rischio di incidenti. Lo si legge sul sito della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'agenzia governativa statunitense che si occupa di sicurezza stradale. Tesla non è a conoscenza di incidenti, lesioni o decessi legati ai problemi con le sue auto elettriche, ha affermato l'NHTSA.Per quanto riguarda il primo problema, il produttore di veicoli elettrici sta richiamando, in quanto il cablaggio della telecamera per la retromarcia potrebbe essere danneggiato dall'apertura e dalla chiusura del cofano del bagagliaio, impedendo la visualizzazione dell'immagine della telecamera per la retromarcia. L'assistenza Tesla ispezionerà e installerà gratuitamente nuovo cablaggio, se necessario.Per la seconda questione, la società fondata da Elon Musk sta richiamando. Il gruppo di chiusura del bagagliaio anteriore potrebbe essere disallineato, impedendo l'innesto del fermo del cofano secondario, afferma NHTSA. Pertanto, questi veicoli non soddisfano i requisiti di sicurezza. Anche in questo caso, l'assistenza Tesla ispezionerà e riposizionerà gratuitamente il gruppo serratura, se necessario.