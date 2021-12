ACS, plusvalenza di 2,9 miliardi da vendita Divisione Industriale a Vinci

Actividades de Construcción y Servicios

Vinci

(Teleborsa) -(ACS), colosso spagnolo dell'ingegneria e delle costruzioni civili, e, gruppo industriale francese attivo nello stesso campo, hanno sottoscrittodel gruppo ACS. L'operazione era stata annunciata a marzo 2021. A titolo di corrispettivo, il gruppo spagnolo ha ricevuto circa 4.902 milioni di euro, ottenendo unaIn aggiunta, il gruppo ACS riceverà unin contanti ad un tasso di 20 milioni di euro per ogni mezzo GW sviluppato dalla Divisione Industriale tra il 31 marzo 2021 e fino a 7 anni dopo l'esecuzione della vendita, prorogabili di ulteriori 18 mesi qualora la Divisione Industriale ceduta non sviluppi 6GW nei primi 42 mesi, si legge in una nota. Infine, ACS e Vinci hanno concordato di creare una- controllata al 51% da Vinci - per gestire tutti glisviluppati dalla business unit.