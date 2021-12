Euro-coin, Banckitalia: a dicembre leggero aumento ma conferma rallentamento economia

(Teleborsa) - L'indicea dicembre è appena aumentato (a 0,21 da 0,16) "confermando tuttavia le indicazioni di un rallentamento dell'attività economica nel complesso del quarto trimestre". Lo ha resto noto la. "Il lieve recupero nel mese - ha spiegato l'istituto di Via Nazionale - riflette in larga parte il buon andamento di alcuni indicatori di domanda, fra cui le. Euro-coin continua a essere frenato dalle valutazioni meno favorevoli di imprese e famiglie sull'evoluzione dell'economia, connesse con il marcato aumento dei contagi dae con il rincaro dei costi energetici".L'indice euro-coin, sviluppato dalla Banca d'Italia, fornisce in tempo reale unadel quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo). È pubblicato mensilmente dalla Banca d'Italia e dal CEPR.