Analisi Tecnica: EUR/YEN del 18/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre
Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un controllato -0,16%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 182,94, con il supporto più immediato individuato in area 181,82. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 181,24.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)