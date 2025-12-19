Milano 18-dic
44.463 0,00%
Nasdaq 18-dic
25.019 +1,51%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 18-dic
9.838 0,00%
Francoforte 18-dic
24.200 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 18/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 18/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre

Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un controllato -0,16%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 182,94, con il supporto più immediato individuato in area 181,82. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 181,24.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```