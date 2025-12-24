Bank of Japan verso nuovi rialzi: i verbali di ottobre svelano un board diviso

(Teleborsa) - Laha discusso con toni insolitamente aperti la necessità di proseguire il ciclo di rialzi dei tassi, puntando verso livelli considerati "neutrali" per l’economia. È quanto emerge dai verbali della riunione di ottobre che mostrano un board diviso, ma sempre più consapevole della necessità di normalizzare la politica monetaria dopo anni di ultra-stimolo.Alcuni membri del consiglio hanno sottolineato che unpotrebbe favorire una crescita più stabile nel lungo periodo, mentre altri hanno messo in guardia sul rischio che l’indebolimento delloalimenti un eccesso diattraverso l’aumento dei costi delle importazioni.Nel meeting del 29-30 ottobre, la(BoJ) aveva mantenuto il tasso di riferimento allo 0,5%, ma il governatore Kazuo Ueda aveva lasciato intendere che un rialzo non fosse lontano. La conferma è arrivata a dicembre, quando l’istituto ha effettivamente portato i tassi allo 0,75%, segnando un nuovo passo nella lenta uscita dall’era dei tassi negativi.