Alimentare, Mondelez completa l'acquisizione di Chipita

Mondelez

(Teleborsa) -, multinazionale USA attiva nel settore alimentare e proprietaria di brand come Oreo, Ritz Crackers, Milka e Toblerone, ha, azienda greca in forte crescita nella settore dei croissant e degli snack da forno. L'operazione, da circa 2 miliardi di dollari, era stata annunciata nel maggio 2021 . "I marchi iconici di Chipita e la scala significativa in così tante aree geografiche attraenti li rendono un forte complemento strategico al nostro portafoglio esistente e allee oltre", ha affermato Dirk Van de Put, presidente e amministratore delegato di Mondelez International.Mondelez utilizzerà le capacità della rete di distribuzione dell'Europa centrale e orientale di Chipita per, oltre che sfruttare le competenze dell'azienda acquisita in materia di approvvigionamento e produzione, spiega in una nota. L'acquisizione di Chipita Global S.A. si basa sulla continua espansione di Mondelez International nei segmenti di snack in rapida crescita. Nel 2021, Mondelez ha acquisito anche la britannia Grenade, l'australiana Gourmet Food Holdings e la statunitense Hu.